Панова Харитина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти27.11.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1831 ст.
Сын: Панов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Панов Василий Егорович
Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.04.1833 ст.
Отец ребёнка: Панов Василий Егорович
д. Юзинская (Битюки) Рафайловской вол. Тюменская обл
Рождение ребёнка
20.05.1837 ст.
Отец ребёнка: Панов Василий Егорович
д. Юзинская, Рафайловской вол.
Рождение ребёнка
26.07.1838 ст.
Дочь: Панова Параскева Васильева
Отец ребёнка: Панов Василий Егорович
д. Юзинская, Рафайловской вол. Тюменская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1856 ст.