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Панова Харитина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

27.11.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1831 ст.

Сын: Панов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Егорович

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.04.1833 ст.

Сын: Панов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Егорович

д. Юзинская (Битюки) Рафайловской вол. Тюменская обл
Рождение ребёнка
20.05.1837 ст.

Сын: Панов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Егорович

д. Юзинская, Рафайловской вол.
Рождение ребёнка
26.07.1838 ст.

Дочь: Панова Параскева Васильева

Отец ребёнка: Панов Василий Егорович

д. Юзинская, Рафайловской вол. Тюменская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Василий Егорович

Смерть
27.11.1856 ст.
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