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Парфёнов Николай Герасимов

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Место рождения

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Парфёнов Герасим Андреев

Мать: Пафёнова Ирина Васильева

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
28.01.1827 ст.

Жена: Парфёнова Анисья Ивановна

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.10.1831

Дочь: Панова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Парфёнова Анисья Ивановна

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Стебекова Матрона Николаева

Мать ребёнка: Парфёнова Анисья Ивановна

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Парфёнова Настасья Николаева

Мать ребёнка: Парфёнова Анисья Ивановна

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Шешукова Аксинья Николаева

Мать ребёнка: Парфёнова Анисья Ивановна

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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