Парфёнов Николай Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Парфёнов Герасим Андреев
Мать: Пафёнова Ирина Васильева
Бракосочетание
28.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1831
Дочь: Панова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Парфёнова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Стебекова Матрона Николаева
Мать ребёнка: Парфёнова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Парфёнова Настасья Николаева
Мать ребёнка: Парфёнова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Шешукова Аксинья Николаева
Мать ребёнка: Парфёнова Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно