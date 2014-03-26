Горынцев Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцев Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1954

Дата смерти

26.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1954

Отец: Горынцев Степан Степанович

Мать: Горынцева (Гловацкая) Станислава Станиславовна

Рождение ребёнка
11.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.03.2014

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