Горынцев Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1954
Дата смерти26.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1954
Рождение ребёнка
11.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.2014