Горынцев Степан Степанович
Место рожденияд. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Дата рождения17.02.1917
Дата смерти23.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1917
д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Образование
По 1938
Тотемское педагогическое училище
Специальное
Работа или профессия
С ?.11.1939 по ?.02.1940
664 СП
Военнослужащий | орудийный номер 45 мм, рядовой
Работа или профессия
С ?.02.1940 по ?.10.1940
215 ОПАД
Военнослужащий | курсант, рядовой
Работа или профессия
С ?.10.1940 по ?.04.1945
664 СП
Военнослужащий | Командир орудия 45 мм, сержант
Рождение ребёнка
24.09.1943
Дочь: Улитина Климентина Степановна
Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна
г.Фельберт
Работа или профессия
С ?.04.1945 по 15.11.1945
96 АП
Военнослужащий | Орудийный номер 76 мм, рядовой
Бракосочетание
17.12.1945
с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Рождение ребёнка
06.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна
д.Криуля, Тарногский район
Рождение ребёнка
22.08.1952
Дочь: Петрова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна
д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1954
Сын: Горынцев Владимир Степанович
Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна
Образование
По 1954
Вологодский государственный педагогический институт
Высшее | Физико-математический факультет
Рождение ребёнка
10.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна
Работа или профессия
Неизвестно
Тарногская школа
Учитель
Образование
Неизвестно
Тарногская средняя школа
Среднее
Смерть
23.08.1995
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Тарногский Городок Вологодская обл.