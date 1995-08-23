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Горынцев Степан Степанович

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Место рождения

д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1917

Дата смерти

23.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1917

Отец: Горынцев Степан Федорович

Мать: Горынцева Мария Михайловна

д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Образование
По 1938
Тотемское педагогическое училище
Специальное
Работа или профессия
С ?.11.1939 по ?.02.1940
664 СП
Военнослужащий | орудийный номер 45 мм, рядовой
Работа или профессия
С ?.02.1940 по ?.10.1940
215 ОПАД
Военнослужащий | курсант, рядовой
Работа или профессия
С ?.10.1940 по ?.04.1945
664 СП
Военнослужащий | Командир орудия 45 мм, сержант
Рождение ребёнка
24.09.1943

Дочь: Улитина Климентина Степановна

Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна

г.Фельберт
Работа или профессия
С ?.04.1945 по 15.11.1945
96 АП
Военнослужащий | Орудийный номер 76 мм, рядовой
Бракосочетание
17.12.1945

Жена: Горынцева Станислава Станиславовна

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Рождение ребёнка
06.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна

д.Криуля, Тарногский район
Рождение ребёнка
22.08.1952

Дочь: Петрова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна

д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1954

Сын: Горынцев Владимир Степанович

Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна

Образование
По 1954
Вологодский государственный педагогический институт
Высшее | Физико-математический факультет
Рождение ребёнка
10.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горынцева Станислава Станиславовна

Работа или профессия
Неизвестно
Тарногская школа
Учитель
Образование
Неизвестно
Тарногская средняя школа
Среднее
Смерть
23.08.1995
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Тарногский Городок Вологодская обл.
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