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Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна

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Место рождения

Лебяжье, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1957

Отец: Селин Георгий Мефодьевич

Мать: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна

Лебяжье, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1978

Муж: Тараканов Сергей Алексеевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.08.1979

Дочь: Любаева (Тараканова) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Тараканов Сергей Алексеевич

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.08.1980

Дочь: (Тараканова) Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Тараканов Сергей Алексеевич

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1988

Сын: Тараканов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Тараканов Сергей Алексеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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