Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1957
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1978
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.08.1979
Дочь: Любаева (Тараканова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Тараканов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1980
Дочь: (Тараканова) Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Тараканов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.07.1988
Сын: Тараканов Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Тараканов Сергей Алексеевич
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край