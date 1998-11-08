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Селин Георгий Мефодьевич

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Место рождения

Самсоново, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

16.04.1924

Дата смерти

08.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1924

Отец: Селин Мефодий Ефремович

Мать: Селина Марфа Ивановна

Самсоново, Нерчинский округ, Забайкальская область
Бракосочетание
05.12.1947

Жена: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1949

Дочь: Аксенова (Селина) Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1954

Сын: Селин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна

Лебяжье, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.04.1957

Дочь: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна

Лебяжье, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.03.1959

Сын: Селин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
08.11.1998
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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