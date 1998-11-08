Селин Георгий Мефодьевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1924
Дата смерти08.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1924
Отец: Селин Мефодий Ефремович
Мать: Селина Марфа Ивановна
Бракосочетание
05.12.1947
Рождение ребёнка
04.02.1949
Дочь: Аксенова (Селина) Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1954
Мать ребёнка: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1957
Дочь: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1959
Мать ребёнка: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
08.11.1998
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно