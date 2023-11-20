Тараканов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1955
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1978
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.08.1979
Дочь: Любаева (Тараканова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
19.08.1980
Дочь: (Тараканова) Оксана Сергеевна
Мать ребёнка: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
07.07.1988
Сын: Тараканов Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна