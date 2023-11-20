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Тараканов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

21.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1955

Отец: Тараканов Алексей Филиппович

Мать: Тараканова (Пушкарева) Татьяна Дмитриевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1978

Жена: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.08.1979

Дочь: Любаева (Тараканова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.08.1980

Дочь: (Тараканова) Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1988

Сын: Тараканов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Тараканова (Селина) Наталья Георгиевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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