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Пучин Егор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Григорий Иванов

Мать: Ксения Трифонова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Елисей Егоров

Мать ребёнка: Васса Матвеева

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Пучин Агурий Егоров

Мать ребёнка: Васса Матвеева

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Егоров

Мать ребёнка: Васса Матвеева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Филипп Егоров

Мать ребёнка: Васса Матвеева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Васса Матвеева

Смерть
Неизвестно
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