Пучин Егор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Григорий Иванов
Мать: Ксения Трифонова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Елисей Егоров
Мать ребёнка: Васса Матвеева
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1748
Сын: Пучин Агурий Егоров
Мать ребёнка: Васса Матвеева
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Егоров
Мать ребёнка: Васса Матвеева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Филипп Егоров
Мать ребёнка: Васса Матвеева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Васса Матвеева
Смерть
Неизвестно