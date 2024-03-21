Ксения Трифонова
Место рождения
Дата рождения1703 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703 ст.
Козловский уезд?
Рождение ребёнка
1716
Сын: Яким Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1720
Сын: Пучин Егор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно