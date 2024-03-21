Ксения Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Трифонова

Место рождения

Левые Ламки 1-е, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Левые Ламки 1-е, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Козловский уезд?
Рождение ребёнка
1716

Сын: Яким Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Пучин Егор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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