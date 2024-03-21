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Елисей Егоров

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Пучин Егор Григорьев

Мать: Васса Матвеева

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Дементьева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сафрон Елисеев

Мать ребёнка: Матрена Дементьева

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пучин Игнат Елисеев

Мать ребёнка: Матрена Дементьева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пучин Тихон Елисеев

Мать ребёнка: Матрена Дементьева

Смерть
Неизвестно

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