Елисей Егоров
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Пучин Егор Григорьев
Мать: Васса Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Дементьева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Сафрон Елисеев
Мать ребёнка: Матрена Дементьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пучин Игнат Елисеев
Мать ребёнка: Матрена Дементьева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пучин Тихон Елисеев
Мать ребёнка: Матрена Дементьева
Смерть
Неизвестно