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Агапова Александра Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1881

Отец: Агапов Леонтий Петров

Мать: Агапова Ксения Васильева

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-6B9N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9X6-BR3Z&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония ? Байкова
Смерть
Неизвестно

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