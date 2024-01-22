Агапова Александра Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1881
Отец: Агапов Леонтий Петров
Мать: Агапова Ксения Васильева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-6B9N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9X6-BR3Z&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония ? Байкова
Смерть
Неизвестно