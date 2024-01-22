Агапова Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Агапова Анисия Леонтиева
Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
02.12.1872
Дочь: Агапова Варвара Леонтиева
Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-6YY9?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9XD-H9ZM&action=view Роман Николаев Стефанов ? Николаева Бойкова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Агапова Наталия Леонтиева
Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
15.04.1881
Дочь: Агапова Александра Леонтиева
Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-6B9N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9X6-BR3Z&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония ? Байкова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Фирсова Александра Леонтиева
Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
08.01.1884
Дочь: Рожнова Домника Леонтиева
Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-Z9C4-C?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9XX-DF2M&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония Антонова Байкова
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Белгородцева Анна Леонтиева
Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-83JW?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9XC-XHZM&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония Антонова Байкова
Смерть
Неизвестно