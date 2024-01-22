Агапова Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Агапова Анисия Леонтиева

Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров

Рождение ребёнка
1870

Сын: Агапов Сергий Леонтиев

Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров

Рождение ребёнка
02.12.1872

Дочь: Агапова Варвара Леонтиева

Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-6YY9?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9XD-H9ZM&action=view Роман Николаев Стефанов ? Николаева Бойкова
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Агапова Наталия Леонтиева

Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров

Рождение ребёнка
15.04.1881

Дочь: Агапова Александра Леонтиева

Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-6B9N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9X6-BR3Z&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония ? Байкова
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Фирсова Александра Леонтиева

Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров

Рождение ребёнка
08.01.1884

Дочь: Рожнова Домника Леонтиева

Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-Z9C4-C?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9XX-DF2M&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония Антонова Байкова
Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Белгородцева Анна Леонтиева

Отец ребёнка: Агапов Леонтий Петров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-83JW?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9XC-XHZM&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония Антонова Байкова
Смерть
Неизвестно
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