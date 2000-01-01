Киртока Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киртока Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Киртока Никита

Отец ребёнка: Киртока Терентий

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кирток Давид

Отец ребёнка: Киртока Терентий

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
04.10.1876

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Киртока Терентий

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
21.03.1884

Сын: Киртока Яков

Отец ребёнка: Киртока Терентий

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кирток Семен

Отец ребёнка: Киртока Терентий

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кирток Василий

Отец ребёнка: Киртока Терентий

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
20.05.1890

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Киртока Терентий

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киртока Терентий

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