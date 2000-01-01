Киртока Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Киртока Никита
Отец ребёнка: Киртока Терентий
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кирток Давид
Отец ребёнка: Киртока Терентий
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
04.10.1876
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Киртока Терентий
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
21.03.1884
Сын: Киртока Яков
Отец ребёнка: Киртока Терентий
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кирток Семен
Отец ребёнка: Киртока Терентий
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кирток Василий
Отец ребёнка: Киртока Терентий
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
20.05.1890
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Киртока Терентий
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киртока Терентий