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Кирток Василий

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Место рождения

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Киртока Терентий

Мать: Киртока Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Кирток Феодора Петрова

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
06.01.1910

Сын: Кирток Иван

Мать ребёнка: Кирток Феодора Петрова

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Смерть
Неизвестно
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