Кирток Василий
Место рожденияг. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Киртока Терентий
Мать: Киртока Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Бракосочетание
25.01.1909
Жена: Кирток Феодора Петрова
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
06.01.1910
Сын: Кирток Иван
Мать ребёнка: Кирток Феодора Петрова
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Смерть
Неизвестно