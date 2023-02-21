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Киртока Терентий

Место рождения

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области

Дата рождения

1837

Дата смерти

16.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кирток Кондратий

Мать: Кирток ?

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
1862

Сын: Киртока Никита

Мать ребёнка: Киртока Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кирток Давид

Мать ребёнка: Киртока Мария

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
04.10.1876

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Киртока Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
21.03.1884

Сын: Киртока Яков

Мать ребёнка: Киртока Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кирток Семен

Мать ребёнка: Киртока Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кирток Василий

Мать ребёнка: Киртока Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
20.05.1890

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Киртока Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киртока Мария

Смерть
16.10.1910
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Похороны
Неизвестно
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
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