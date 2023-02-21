Киртока Терентий
Место рожденияг. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Дата рождения1837
Дата смерти16.10.1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кирток Кондратий
Мать: Кирток ?
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
1862
Сын: Киртока Никита
Мать ребёнка: Киртока Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кирток Давид
Мать ребёнка: Киртока Мария
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
04.10.1876
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Киртока Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
21.03.1884
Сын: Киртока Яков
Мать ребёнка: Киртока Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кирток Семен
Мать ребёнка: Киртока Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кирток Василий
Мать ребёнка: Киртока Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
20.05.1890
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Киртока Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киртока Мария
Смерть
16.10.1910
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Похороны
Неизвестно
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области