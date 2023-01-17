Бабарыкин Василий Ермалаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкин Василий Ермалаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабарыкин Ермолай Кузьмич

Мать: не указана

Военная служба
С 1941 по 1945
Работа или профессия
Неизвестно
Директор вагона-ресторана | Должность: Директор вагона-ресторана Под конец жизни перешел на работу охранником склада, попал под ограбление - но остался жив
Место жительства
Неизвестно
Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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