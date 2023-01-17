Бабарыкин Василий Ермалаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабарыкин Ермолай Кузьмич
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по 1945
Работа или профессия
Неизвестно
Директор вагона-ресторана | Должность: Директор вагона-ресторана Под конец жизни перешел на работу охранником склада, попал под ограбление - но остался жив
Место жительства
Неизвестно
Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно