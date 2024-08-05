Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Епифанов (???)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1716

Сын: Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Константин Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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