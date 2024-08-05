Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Епифанов (???)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1716
Сын: Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно