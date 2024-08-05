Андрей Епифанов (???)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епифан Яковлевич (???)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихон Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Козьма Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно