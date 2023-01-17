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Ерашков Никита Еремеев

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ерашков Еремей Лукьянов

Мать: Марфа ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1898

Жена: Ерашкова Дарья Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.10.1904

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Ерашкова Дарья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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