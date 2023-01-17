Ерашков Никита Еремеев
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Ерашков Еремей Лукьянов
Мать: Марфа ст.
Бракосочетание
26.10.1898
Жена: Ерашкова Дарья Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.10.1904
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Ерашкова Дарья Стефанова
Смерть
Неизвестно