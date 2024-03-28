Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1903
Дата смерти25.12.1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1903
Отец: Буров Павел Карнилович
Мать: Бурова Анна Аркадьевна
Рождение ребёнка
22.01.1928
Дочь: Лебедева Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Лебедев Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
22.01.1928
Дочь: Лебедева Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.07.1938
Дочь: Чистякова (Лебедева) Алевтина Анатольевна
Отец ребёнка: Лебедев Анатолий Павлович
Смерть
25.12.1985