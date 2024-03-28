Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1903

Дата смерти

25.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1903

Отец: Буров Павел Карнилович

Мать: Бурова Анна Аркадьевна

Рождение ребёнка
22.01.1928

Дочь: Лебедева Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Лебедев Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
22.01.1928

Дочь: Лебедева Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.07.1938

Дочь: Чистякова (Лебедева) Алевтина Анатольевна

Отец ребёнка: Лебедев Анатолий Павлович

Смерть
25.12.1985

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