Бурова Анна Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова (Бурова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Буров Павел Карнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Буров Павел Карнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Мария Павловна
Отец ребёнка: Буров Павел Карнилович
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Буров Павел Карнилович
Смерть
Неизвестно