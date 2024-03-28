Бурова Анна Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Анна Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова (Бурова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Буров Павел Карнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Буров Павел Карнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Мария Павловна

Отец ребёнка: Буров Павел Карнилович

Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Буров Павел Карнилович

Смерть
Неизвестно

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