Лебедев Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1928

Дочь: Лебедева Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
30.07.1938

Дочь: Чистякова (Лебедева) Алевтина Анатольевна

Мать ребёнка: Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна

Смерть
Неизвестно

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