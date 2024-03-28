Лебедев Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1928
Дочь: Лебедева Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
30.07.1938
Дочь: Чистякова (Лебедева) Алевтина Анатольевна
Мать ребёнка: Бурова (Лебедева) Елизавета Павловна
Смерть
Неизвестно