Воронина (Синельник) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Исходя из возраста в записи о браке. Метрические книги за данный промежуток отсутствуют.
Бракосочетание
23.09.1879 ст.
Поручители по жениху: крестьян собственник жители села Очкино, Ларион Дмитриев Стеченский, Иосиф Маркин Снытко и Иван Иванов Жаркий. По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Георгий Иосиф... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович
Рождение ребёнка
08.12.1883 ст.
Дочь: Ижока (Воронина) Анна Парфёновна
Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Королева (Воронина) Феодора Парфёновна
Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.
Дочь: (Воронина) Агафья Парфёновна
Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович
Рождение ребёнка
25.08.1899 ст.
Дочь: (Воронина) Евдокия Парфёновна
Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович
Смерть
Неизвестно