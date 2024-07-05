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Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Ярохин Андрей Григорьевич

Мать: Ярохина (Синельник) Елизавета Сидоровна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке. Метрические книги за данный промежуток отсутствуют.
Бракосочетание
23.09.1879 ст.

Муж: Воронин Парфён Фёдорович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьян собственник жители села Очкино, Ларион Дмитриев Стеченский, Иосиф Маркин Снытко и Иван Иванов Жаркий. По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Георгий Иосиф... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1880 ст.

Сын: Воронин Яков Парфёнович

Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.12.1883 ст.

Дочь: Ижока (Воронина) Анна Парфёновна

Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Королева (Воронина) Феодора Парфёновна

Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.

Дочь: (Воронина) Агафья Парфёновна

Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
25.08.1899 ст.

Дочь: (Воронина) Евдокия Парфёновна

Отец ребёнка: Воронин Парфён Фёдорович

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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