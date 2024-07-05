Воронин Парфён Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1879 ст.
Поручители по жениху: крестьян собственник жители села Очкино, Ларион Дмитриев Стеченский, Иосиф Маркин Снытко и Иван Иванов Жаркий. По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Георгий Иосиф... Показать все
Место жительства
После 23.09.1879 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1880 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
08.12.1883 ст.
Дочь: Ижока (Воронина) Анна Парфёновна
Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Королева (Воронина) Феодора Парфёновна
Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.
Дочь: (Воронина) Агафья Парфёновна
Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
25.08.1899 ст.
Дочь: (Воронина) Евдокия Парфёновна
Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно