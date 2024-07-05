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Воронин Парфён Фёдорович

Место рождения

Таборище, Понизовская волость, Бельский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Таборище, Понизовская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
23.09.1879 ст.

Жена: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьян собственник жители села Очкино, Ларион Дмитриев Стеченский, Иосиф Маркин Снытко и Иван Иванов Жаркий. По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Георгий Иосиф... Показать все
Место жительства
После 23.09.1879 ст.
Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
26.11.1880 ст.

Сын: Воронин Яков Парфёнович

Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.12.1883 ст.

Дочь: Ижока (Воронина) Анна Парфёновна

Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Королева (Воронина) Феодора Парфёновна

Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.

Дочь: (Воронина) Агафья Парфёновна

Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
25.08.1899 ст.

Дочь: (Воронина) Евдокия Парфёновна

Мать ребёнка: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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