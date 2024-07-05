Королева (Воронина) Феодора Парфёновна Около 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королева (Воронина) Феодора Парфёновна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Воронин Парфён Фёдорович

Мать: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально, скорее всего, проживали в переселенческом участке Немчиновском, д. Очкино.
Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Муж: Королев Александр Григорьевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: деревни Очкиной крестьяне Григорий Евфремов Королев и Алексей Минов Зарницкий. По невесте: деревни Очкиной крестьяне Яков Воронин и Григорий Стефанов Сергеенок.
Смерть
Неизвестно

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