Королев Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Место жительства
Около 1892
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально проживал в переселенческом участке Немчиновском.
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: деревни Очкиной крестьяне Григорий Евфремов Королев и Алексей Минов Зарницкий. По невесте: деревни Очкиной крестьяне Яков Воронин и Григорий Стефанов Сергеенок.
Смерть
Неизвестно