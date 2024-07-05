Королев Александр Григорьевич Около 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королев Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о браке.
Место жительства
Около 1892
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально проживал в переселенческом участке Немчиновском.
Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Жена: Королева (Воронина) Феодора Парфёновна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: деревни Очкиной крестьяне Григорий Евфремов Королев и Алексей Минов Зарницкий. По невесте: деревни Очкиной крестьяне Яков Воронин и Григорий Стефанов Сергеенок.
Смерть
Неизвестно

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