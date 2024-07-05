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Воронин Яков Парфёнович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

26.11.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1880 ст.

Отец: Воронин Парфён Фёдорович

Мать: Воронина (Синельник) Наталья Андреевна

Очкино, Сумська область
Крещение
27.11.1880 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьянин собственник житель села Очкино Иван Павлов Д..., крестьянка собственница села Очкино Агафия Иосифовна Синельникова.
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально, скорее всего, проживали в переселенческом участке Немчиновском.
Бракосочетание
До 1911

Жена: Воронина Агапия Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.

Дочь: (Воронина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Воронина Агапия Алексеевна

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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