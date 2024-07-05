Воронин Яков Парфёнович
Место рождения
Дата рождения26.11.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1880 ст.
Крещение
27.11.1880 ст.
Восприемники крестьянин собственник житель села Очкино Иван Павлов Д..., крестьянка собственница села Очкино Агафия Иосифовна Синельникова.
Место жительства
С 1907
Первоначально, скорее всего, проживали в переселенческом участке Немчиновском.
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.
Дочь: (Воронина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Воронина Агапия Алексеевна
Смерть
Неизвестно