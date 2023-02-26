Кислакова Елизавета (Ануфриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислакова Елизавета (Ануфриева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

25.10.1840

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1798

Сын: Кислаков Андрей Марков

Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
11.10.1801

Сын: Кислаков Филипп Марков

Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1806

Сын: Кислаков Илья Марков

Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кислаков Фёдор Марков

Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия мл

Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров

Смерть
25.10.1840
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
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