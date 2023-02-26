Кислакова Елизавета (Ануфриева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти25.10.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1798
Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
11.10.1801
Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1806
Сын: Кислаков Илья Марков
Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия мл
Отец ребёнка: Кислаков Марк Фёдоров
Смерть
25.10.1840
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.