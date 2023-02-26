Евдокия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Маркова

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1813

Дата смерти

06.10.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кислаков Марк Фёдоров

Мать: Кислакова Елизавета (Ануфриева)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1842

Сын: Андриан Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилютин Иван Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
06.10.1881
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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