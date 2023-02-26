Евдокия Маркова
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1813
Дата смерти06.10.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
22.08.1842
Сын: Андриан Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хилютин Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
06.10.1881