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Василий Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

04.11.1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.
1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1831

Сын: Фома Васильев

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гавриил Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Маркова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1842

Сын: Андриан Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Маркова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Маркова

Смерть
04.11.1842
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