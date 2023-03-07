Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти04.11.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1831
Сын: Фома Васильев
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гавриил Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Маркова
Рождение ребёнка
22.08.1842
Сын: Андриан Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Маркова
Смерть
04.11.1842