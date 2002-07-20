(Крутова (Бабенкова)) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крутова (Бабенкова)) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1923

Дата смерти

20.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923

Отец: Бабенков Пётр Васильевич

Мать: Анна Георгиевна

Бракосочетание
1945

Муж: Крутов Иван Павлович

в Киева
Рождение ребёнка
02.09.1946

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Крутов Иван Павлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крутов Иван Павлович

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.2002
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