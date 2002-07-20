(Крутова (Бабенкова)) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1923
Дата смерти20.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923
Отец: Бабенков Пётр Васильевич
Мать: Анна Георгиевна
Бракосочетание
1945
Муж: Крутов Иван Павлович
в Киева
Рождение ребёнка
02.09.1946
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Крутов Иван Павлович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крутов Иван Павлович
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.2002