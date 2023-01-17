(Крутова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.09.1946
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1946
Отец: Крутов Иван Павлович
Мать: Лидия Петровна
Бракосочетание
Около ?.01.1968
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
01.01.1970
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.01.1975
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1995
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2000