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(Крутова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

02.09.1946

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1946

Отец: Крутов Иван Павлович

Мать: Лидия Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Около ?.01.1968

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Развод
01.01.1970

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.01.1975

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Развод
1995

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2000
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