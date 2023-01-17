Дерябин Прокопий Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Прокопий Прокопьев

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Место рождения

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1816 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Дерябин Прокопий Семенович

Мать: не указана

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Дерябин Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Харитина ( Христина) Яковлева

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Дерябин Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Харитина ( Христина) Яковлева

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина ( Христина) Яковлева

Место жительства
Неизвестно
обычно проживает в Сант Петербурге прицепщик на Николаевской жд
Смерть
Неизвестно
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