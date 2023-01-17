Дерябин Прокопий Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: Дерябин Прокопий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Дерябин Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Харитина ( Христина) Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Сын: Дерябин Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Харитина ( Христина) Яковлева
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
обычно проживает в Сант Петербурге прицепщик на Николаевской жд
Смерть
Неизвестно