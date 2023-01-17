Дерябин Алексей Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Место жительства
1896
проживает в Москве
Бракосочетание
31.01.1903
Жена: Дерябина Анна Порфирьева
Рождение ребёнка
29.10.1904
Мать ребёнка: Дерябина Анна Порфирьева
восп: Дмитрий Прокопьев Дерябин, вдова Параскева Григорьева Дерябина
Рождение ребёнка
21.10.1906
Мать ребёнка: Дерябина Анна Порфирьева
Смерть
Неизвестно