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Дерябин Алексей Прокопьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: Дерябин Прокопий Прокопьев

Мать: Харитина ( Христина) Яковлева

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
1896
проживает в Москве
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Дерябина Анна Порфирьева

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Дерябин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Дерябина Анна Порфирьева

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
восп: Дмитрий Прокопьев Дерябин, вдова Параскева Григорьева Дерябина
Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Дерябин Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Дерябина Анна Порфирьева

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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