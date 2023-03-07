Дерябин Василий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерябин Василий Прокопьевич

Дерябин Василий Прокопьевич

avatar

Место рождения

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: Дерябин Прокопий Прокопьев

Мать: Харитина ( Христина) Яковлева

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Дерябин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дерябина Екатерина Нилова

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Екатерина Нилова

Место жительства
Неизвестно
проживает в Санкт Петербурге помощник составителя поездов при Николаевской жд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close