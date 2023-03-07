Дерябин Василий Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Сын: Дерябин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дерябина Екатерина Нилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
проживает в Санкт Петербурге помощник составителя поездов при Николаевской жд
Смерть
Неизвестно