Можайцов Пётр Евплович ?
Место рожденияд. Семенцово Займище
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Можайцов Евпл Павлович
Мать: ?
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1705
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Кузнецова Матрона Петровна
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Ордина Анисья Петровна
д. Семенцово Займище
Смерть
Неизвестно