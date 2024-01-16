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Можайцов Пётр Евплович ?

Место рождения

д. Семенцово Займище

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Можайцов Евпл Павлович

Мать: ?

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1705

Сын: Можайцов Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Кузнецова Матрона Петровна

Мать ребёнка: не указана

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Ордина Анисья Петровна

Мать ребёнка: не указана

д. Семенцово Займище
Смерть
Неизвестно
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