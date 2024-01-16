Ордина (Можайцова) Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Можайцова) Анисья Петровна

Место рождения

д. Семенцово Займище

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Можайцов Пётр Евплович ?

Мать: не указана

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Колосова Евдокия Харлампьевна

Отец ребёнка: Ордин Харлам (Харлампий) Иванович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Ордин Варлам Харламович

Отец ребёнка: Ордин Харлам (Харлампий) Иванович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Харлам (Харлампий) Иванович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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