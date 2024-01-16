Ордина (Можайцова) Анисья Петровна
Место рожденияд. Семенцово Займище
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Можайцов Пётр Евплович ?
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Колосова Евдокия Харлампьевна
Отец ребёнка: Ордин Харлам (Харлампий) Иванович
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Ордин Харлам (Харлампий) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно