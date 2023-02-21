Аншуков Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аншуков Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1947

Дочь: Тихонова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Аншукова Зинаида

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1949

Дочь: Шарихина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Аншукова Зинаида

Смерть
Неизвестно
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