Мельников Александр Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Юрий Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мельников Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Мельников Александр Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
С 1960 по 1962
Сын: Мельников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Николаевна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
Неизвестно