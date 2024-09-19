Мельников Александр Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Александр Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Мельников Сидор Васильевич

Мать: Мельникова Мария Елизаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Юрий Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мельников Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Мельников Александр Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
С 1960 по 1962

Сын: Мельников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Николаевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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