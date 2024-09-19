Мельникова (Манахова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Манахова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Новоникольск, Тарский округ, Сибирский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манахов Николай

Мать: не указана

Новоникольск, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Юрий Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Александр Сидорович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мельников Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Сидорович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Мельников Александр Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Сидорович

Рождение ребёнка
С 1960 по 1962

Сын: Мельников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Сидорович

Ишим, город Ишим, Тюменская область

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