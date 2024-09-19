Мельникова (Манахова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манахов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Юрий Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мельников Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Сидорович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Мельников Александр Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Сидорович
Рождение ребёнка
С 1960 по 1962
Сын: Мельников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Сидорович
Ишим, город Ишим, Тюменская область