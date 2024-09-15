Мельников Сидор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Челма Пинюжанской волости Орловского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1925
Дочь: Мельникова Любовь Сидоровна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Елизаровна
дер.Челма (Чурминчи) Кировская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мельников Александр Сидорович
Мать ребёнка: Мельникова Мария Елизаровна
Рождение ребёнка
15.02.1931
Дочь: Ваулина Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Елизаровна
Тюменская обл., Викуловский р-н, д.Мостовка
Смерть
Неизвестно