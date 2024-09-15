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Мельников Сидор Васильевич

Место рождения

Трофима Мельникова, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Трофима Мельникова, Орловский уезд, Вятская губерния
дер. Челма Пинюжанской волости Орловского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Мария Елизаровна

Рождение ребёнка
01.09.1925

Дочь: Мельникова Любовь Сидоровна

Мать ребёнка: Мельникова Мария Елизаровна

дер.Челма (Чурминчи) Кировская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Мельников Александр Сидорович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Елизаровна

Рождение ребёнка
15.02.1931

Дочь: Ваулина Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Мельникова Мария Елизаровна

Тюменская обл., Викуловский р-н, д.Мостовка
Смерть
Неизвестно

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