Череватенко Семён Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1907
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Череватенко Валерий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Череватенко Тамара Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Череватенко Маина Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1966