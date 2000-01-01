Череватенко Семён Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череватенко Семён Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1907

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Череватенко Валерий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Череватенко Тамара Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Череватенко Маина Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1966
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