Череватенко Валерий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Череватенко Семён Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Череватенко Александр Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Череватенко Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно