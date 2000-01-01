Череватенко Маина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Череватенко Семён Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1963
Дочь: Фёдорова Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Фёдоров Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Игорь Константинович
Отец ребёнка: Фёдоров Константин
Смерть
Неизвестно