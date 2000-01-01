Череватенко Маина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череватенко Маина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Череватенко Семён Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1963

Дочь: Фёдорова Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Фёдоров Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Игорь Константинович

Отец ребёнка: Фёдоров Константин

Смерть
Неизвестно
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