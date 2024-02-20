Воликова (Прийменко) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воликова (Прийменко) Александра Михайловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1869

Дата смерти

До 1916

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Прийменко Михаил

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
29.10.1889

Муж: Воликов Кондрат Панкратович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Таисия Кондратьевна

Отец ребёнка: Воликов Кондрат Панкратович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Прийменко Захария Кондтатьевна

Отец ребёнка: Воликов Кондрат Панкратович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1916
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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