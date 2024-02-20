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(Прийменко) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Прийменко Семен Михайлович

Отец ребёнка: Прийменко Михаил

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Воликова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Прийменко Михаил

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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