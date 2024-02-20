Прийменко Семен Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Прийменко Михаил
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
30.10.1883
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Прийменко Терентий Семенович
Мать ребёнка: Прийменко Анна Дмитриевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.10.1887
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Прийменко Анна Дмитриевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1889
Сын: Прийменко Григорий Семенович
Мать ребёнка: Прийменко Анна Дмитриевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Сын: Прийменко Максим Семенович
Мать ребёнка: Прийменко Анна Дмитриевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно