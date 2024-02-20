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Прийменко Максим Семенович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Прийменко Семен Михайлович

Мать: Прийменко Анна Дмитриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.10.1919

Сын: Прийменко Дементий Максимович

Мать ребёнка: Прийменко Вера Карповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Вера Карповна

Смерть
Неизвестно
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