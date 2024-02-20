Прийменко Максим Семенович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.10.1919
Сын: Прийменко Дементий Максимович
Мать ребёнка: Прийменко Вера Карповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прийменко Вера Карповна
Смерть
Неизвестно