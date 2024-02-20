(Прийменко) Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Параскева Семеновна

(Прийменко) Параскева Семеновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

06.10.1887

Дата смерти

20.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1887

Отец: Прийменко Семен Михайлович

Мать: Прийменко Анна Дмитриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.07.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close