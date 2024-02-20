Воликов Кондрат Панкратович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Воликов Понкрат
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
29.10.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Таисия Кондратьевна
Мать ребёнка: Воликова Александра Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Прийменко Захария Кондтатьевна
Мать ребёнка: Воликова Александра Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
06.11.1916
Жена: Волик Ирина Дмитриевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно