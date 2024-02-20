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Воликов Кондрат Панкратович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Воликов Понкрат

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
29.10.1889

Жена: Воликова Александра Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Таисия Кондратьевна

Мать ребёнка: Воликова Александра Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Прийменко Захария Кондтатьевна

Мать ребёнка: Воликова Александра Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
06.11.1916

Жена: Волик Ирина Дмитриевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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